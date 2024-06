Tesla sigue avanzando en diseño y permisos en Nuevo León

El proyecto de Tesla sigue firme y avanzando en Nuevo León e incluso ya se encuentra en la parte final de la fase de permisos, además de que la empresa ya está en su etapa de diseño.

Al participar en las actividades del International Mobility of the Future Summit 2024, celebrado en la entidad, Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía estatal dijo que aunque aún no hay una fecha de arranque de construcción de la planta, el diálogo con la empresa de Elon Musk sigue y están adaptándose a sus tiempos.

“Eso hay que preguntárselo a Elon Musk (arranque de construcción de gigafactory, él es el que decide todos los tiempos, pero seguimos trabajando de la mano con ellos y seguimos avanzando.

Estamos terminando la fase de permisos y ellos están en su etapa de diseño y traemos sus tiempos”, indicó en entrevista con El Horizonte.

De igual manera señaló que la empresa ya se beneficia de su carril exclusivo en el Puente Colombia, lo que en un año le ha generado ahorros de $50 millones de dólares.

“El despacho continuo ha sido uno de los grandes beneficios para la logística de Tesla que ya tiene muchos proveedores en la zona y todos usan el Puente Colombia y se han ahorrado muchísimo en eficiencias”, destacó Loo.

