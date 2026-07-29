Tienen aerolíneas pérdidas millonarias ante alza de turbosina

Algunas de ellas advierten que si la volatilidad del petróleo continúa durante el cierre de 2026, podrían ajustar su capacidad operativa

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El segundo trimestre del año fue complicado para las aerolíneas mexicanas, que enfrentaron alzas en combustibles que generaron un impacto en sus operaciones.

Para muestra es que entre abril y junio, las empresas del sector acumularon pérdidas superiores a $3,300 millones de pesos, en un periodo marcado por la volatilidad del precio de la turbosina, impulsada por las tensiones geopolíticas internacionales.

Según reportes financieros de compañías del sector, el costo de la turbosina registró un incremento promedio de 83% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que deterioró la rentabilidad de aerolíneas como Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico, pese a los ajustes tarifarios aplicados a los pasajeros.

Al respecto, en una entrevista telefónica con analistas, el director financiero de Volaris, Jaime Pous, señaló que el combustible continuó siendo el principal desafío para la empresa durante el trimestre.

"La pérdida neta del período fue de $199 millones de dólares, lo que refleja un impacto de $175 millones de dólares derivado del aumento interanual en la factura del combustible", explicó durante la llamada.

La aerolínea reportó un incremento cercano al 70% en el costo promedio de la turbosina y aseguró que ha reforzado el uso de aeronaves Airbus A320neo, cuyo consumo de combustible es menor.

En el caso de Aeroméxico, el incremento en el precio del combustible generó un impacto negativo de $220 millones de pesos.

Al respecto, su director general, Andrés Conesa, indicó que la compañía mantiene estrategias de cobertura para reducir la exposición al precio del combustible, aunque reconoció que éstas no han sido suficientes para compensar completamente el incremento.

"Esperamos recuperar parte de ese impacto durante la segunda mitad del año mediante mayores ingresos", mencionó.

No obstante, advirtió que, si la volatilidad del petróleo continúa durante el cierre de 2026, la aerolínea podría ajustar su capacidad operativa, aun cuando el invierno representa una de las temporadas de mayor demanda.

Viva Aerobus fue la empresa que registró la mayor presión por el alza de la turbosina.

Según sus resultados financieros, el costo del combustible aumentó 99% respecto al segundo trimestre de 2025, lo que derivó en una pérdida neta de $59 millones de dólares.