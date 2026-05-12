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Tamaulipas

'Ex trabajadores también tienen derecho a utilidades': FTR

La Federación de Trabajadores de Reynosa recordó que ex empleados pueden cobrar utilidades si laboraron durante 2025, aunque ya no sigan en la empresa

  • 12
  • Mayo
    2026

El secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Salvador Portillo Martínez, informó que todas las personas que hayan trabajado durante algún periodo del ejercicio fiscal 2025 en una empresa, aunque actualmente ya no laboren ahí, tienen derecho a recibir el reparto de utilidades conforme a la ley.

Explicó que este derecho aplica tanto para trabajadores activos como para ex empleados, independientemente del tiempo que hayan permanecido laborando, ya sea algunos meses o durante todo el año.

Detalló que normalmente las empresas realizan primero el pago a los trabajadores activos durante el mes de mayo, debido a que es la fecha límite establecida legalmente, mientras que durante junio suelen entregar las utilidades correspondientes a quienes ya no forman parte de la plantilla laboral.

Asimismo, señaló que en algunos casos las empresas solicitan a los ex trabajadores acudir previamente para realizar trámites administrativos, proporcionar documentación o recibir información relacionada con la fecha y forma en que podrán cobrar este beneficio laboral.

Salvador Portillo Martínez exhortó a los ciudadanos a acercarse a las empresas donde trabajaron para verificar si cuentan con utilidades pendientes por recibir y evitar dejar pasar este derecho que les corresponde por ley.

“Por supuesto que tienen el mismo derecho que los trabajadores activos, aunque sean diferentes fechas. Hay personas que trabajaron algunos meses o incluso todo el año y ya no están laborando, pero aun así les corresponde recibir su participación en las utilidades de la empresa”, expresó.

Indicó que las empresas aprovechan regularmente el mes de junio para cubrir estos pagos a ex empleados, aunque en mayo algunos trabajadores pueden iniciar el trámite correspondiente para posteriormente recibir instrucciones sobre cómo cobrar.

“En algunos casos se presentan para hacer su trámite y después les llaman o les entregan algún código o una fecha para acudir por su cheque. Claro que tienen derecho y pueden pasar a cobrar en las diferentes empresas donde hayan trabajado durante el ejercicio 2025”, agregó.

El representante sindical señaló que en la Federación de Trabajadores de Reynosa mantienen abiertas las puertas para recibir quejas, denuncias y brindar asesorías a trabajadores y ex empleados que consideren estar siendo víctimas de abusos o incumplimientos relacionados con el pago de utilidades.


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