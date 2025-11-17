Toman regios ‘el volante’; suben ventas de autos y van por más

Si bien la movilidad en Nuevo León actualmente es un tema álgido, esto podría acentuarse aún más en los próximos meses debido a una mayor venta de automóviles.

Y es que, de acuerdo con expertos, este año, la colocación de vehículos ligeros podría alcanzar las 160,000 unidades en el estado.

Eso representará un alza de 9% con relación a 2024, cuando se colocaron 146,730, y de 25% con respecto al 2023, cuando se vendieron 127,592 vehículos ligeros, según datos de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Nuevo León (ADANL).

Este desempeño va en línea con lo que se registra a nivel nacional, en donde se observa que los mexicanos cada vez compran más autos e impulsan a la economía y el consumo en el país.

Y es que después de vivir años difíciles con la crisis de 2008 y la pandemia en 2020, la venta de automóviles muestra un avance sostenido e incluso muy por encima de 2010, hace quince años.

Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) refieren que durante enero-octubre de 2025 se colocaron 1,204,923 unidades en el país, un 88% más comparado con los 639,890 vehículos vendidos en igual lapso del 2010, cuando había más desconfianza y endeudamiento por parte del consumidor.

Con la cifra más reciente, ya se coloca muy de cerca a los niveles récord de los primeros diez meses de 2016 y 2017, en donde en el país se vendieron 1,259,645 y 1,233,985 vehículos, respectivamente.

Los expertos destacan que el consumo de este tipo de bienes duraderos se ha visto influenciado por un mayor acceso al crédito o financiamiento.

También ayuda que, mientras que la inflación se ubica en 3.57% (datos a octubre), la de los automóviles es de 1.39 por ciento.

“En enero-septiembre de 2025 se registraron 661,274 colocaciones de vehículos ligeros nuevos (por medio de financiamiento), lo que representa un avance de 2.8% con respecto a 2024”, indicó la AMDA en su reporte más reciente del mercado.

Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, comentó que, al haber una mayor recuperación económica, las personas tienen mayor ingreso para adquirir bienes, entre ellos, un automóvil.

“Cuando hay una recuperación económica, la gente tiene más dinero y puede acceder a la compra de un auto, y otra es que al tener más opciones de financiamiento también ayuda a las ventas", indicó.

Agregó que el alza en ventas también se favorece por una mayor oferta y a la necesidad de contar con auto propio por cuestiones de movilidad para trasladarse al trabajo o escuela.

Pronósticos 2025 y 2026

Para el cierre de 2025, los pronósticos apuntan a que la comercialización de autos ligeros en el país cerrará ligeramente al alza.

La estimación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) es que se concluya con una colocación de 1,504,434 unidades en todo este año, lo cual será un 0.5% mayor a los 1,496,806 automóviles vendidos durante 2024.

En el caso del 2026, el organismo prevé que se comercialicen en México un total de 1,507,757 unidades, lo que significaría un aumento de 0.2% con relación a 2025 y de 0.7% con respecto a 2024.

Comentarios