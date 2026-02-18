Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_shakira_e99fb026ce
Escena

Toman fuerza rumores: Shakira cantará en el Zócalo

Reportes señalan que la cantante podría presentarse en el Zócalo de la CDMX, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial ni fecha definida

  • 18
  • Febrero
    2026

Shakira ama a México y México ama a Shakira, al grado que, a un par de semanas de su presentación número 13 en la Ciudad de México, el rumor sobre un concierto gratuito en el Zócalo ha tomado más fuerzas en las últimas horas.

Pues de acuerdo con el medio UnoTV, este concierto gratuito de Shakira sería una realidad.

El medio informó que, debido al buen recibimiento de los 12 conciertos anteriores de Shakira, se logró llegar a un acuerdo para que la cantante realice un show gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque este rumor inició a mediados de 2025 y fue desmentido tiempo después por las autoridades capitalinas, según información compartida por el portal de noticias, el show gratis de Shakira vuelve a tomar fuerza.

Sin embargo, el show aún no tendría una fecha, pero usuarios y seguidores de la cantante han empezado a especular en redes sociales que la fecha del concierto sería el 1 de marzo, apenas dos días después de su concierto 13 en la capital del país.

De cumplirse, sería su segunda presentación en el Zócalo después de 19 años, pues en 2007 Shakira se presentó ante más de 210,000 fans, en lo que es, hasta la fecha, el concierto más multitudinario en el Zócalo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cimmyt_cc87527677
EUA invertirá $40 millones de dólares en el Cimmyt
escena_sobrino_anahi_tiburon_faa2d81536
Sobrino de Anahí es mordido por un tiburón en Tulum
finanzas_andre_driessen_t_mec_03ffe3b188
Europa busca aprovechar el T-MEC a través de México
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_18_at_11_02_35_PM_02bf0aba8b
‘Cocinan’ restaurantes de NL ventas por $460 mdp por Cuaresma
nl_cablebus_98b84a1e56
Resultaría Cablebús una opción de movilidad más barato y viable
finanzas_inflacion_2af314420c
‘Les va bien’ a regios: salarios en Nuevo León aumentan 3.5%
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×