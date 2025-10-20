Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
La firma señalada por EUA detalló que sus promotores se mantendrán en esta etapa luego del acuerdo alcanzado con Finamex para adquirir sus fondos de inversión
Al iniciar el veto del gobierno de Estados Unidos a las transferencias financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero, la empresa regiomontana Vector Casa de Bolsa se despidió de sus clientes a través de un comunicado.
La firma señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que sus promotores se mantendrán en esta nueva etapa luego del acuerdo alcanzado con Finamex para adquirir sus fondos de inversión.
“Durante más de cinco décadas hemos estado con nuestros clientes, cuidando de sus patrimonios y acompañándoles en cada paso. Debido a nuestro acuerdo con Finamex, a partir de mañana martes 21 de octubre, sus cuentas y saldos estarán disponibles en Finamex, asegurando que sigan recibiendo la atención y confianza que merecen".
"Es importante reiterar que, a partir de mañana, ya serás cliente de Finamex Casa de Bolsa y podrás operar con tus cuentas y saldos, tanto en su plataforma como con tu promotor de siempre, quien estará acompañándote en esta nueva etapa”, precisó.
Con este acuerdo, Finamex asume 21 fondos de inversión, 9 de renta fija y 12 de renta variable, de los que Vector Fondos era titular.
