Es oficial: adiós a la regia Vector; le revocan licencia

Es oficial, la empresa regiomontana Vector Casa de Bolsa cerrará de manera definitiva, luego de ser acusada de participar en actos de lavado de dinero a mitad de este año.

Esto fue publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al señalar que, después de 49 años, la compañía del empresario Alfonso Romo obtuvo una revocación de su licencia para operar.

“Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector Casa de Bolsa solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV)”, indicó la CNBV.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que “desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización” a Vector Casa de Bolsa.

Ahora lo que sigue es que Vector proporcione una copia del instrumento público en el que se formalice la revocación de la autorización para operar y presente la copia del oficio, con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, en un plazo de 45 días hábiles.

El oficio publicado este martes por la CNBV en el DOF detalló que la revocación fue a solicitud de la propia institución.

Cabe mencionar que la revocación de licencia es la cancelación definitiva de un permiso o autorización (de conducir, ambiental, profesional, entre otros) por parte de la autoridad emisora debido a incumplimientos graves, faltas administrativas o actividades ilegales.

Cabe recordar que Vector Casa de Bolsa, al igual que CIBanco e Intercam, fue señalada, en junio de este año, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Hoy, casi seis meses después, CIBanco ya no opera después de vender gran parte de su negocio a Multiva; Intercam vendió casi la totalidad de sus negocios a Kapital Bank, y a Vector se le ha revocado la autorización para operar como tal, tras transferir activos a Finamex.

En el oficio, la CNBV detalló que, como resultado del análisis efectuado a la solicitud para llevar a cabo la revocación de la autorización para la operación de Vector como casa de bolsa, se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable.

De igual forma, expuso que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización.

En este sentido, puntualizó, los miembros de la Junta de Gobierno acordaron por unanimidad que la CNBV revoque la autorización de Vector Casa de Bolsa para organizarse y operar como tal, con motivo de la petición voluntaria formulada por la propia entidad, y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

La CNBV dio a conocer, de igual forma, que se revocó la autorización a Vector Fondos, sociedad operadora de fondos de inversión, para organizarse y funcionar como tal, a fin de transformarse en una sociedad anónima de capital variable. Ello, también a petición voluntaria de la propia entidad.

¿Qué pasó con la empresa de Alfonso Romo?

En junio de este año, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) acusó a Vector Casa de Bolsa de supuestamente realizar transacciones a una empresa de Genaro García Luna por un total de $40 millones de dólares entre el 2013 y el 2019.

También señaló a la institución financiera de enviar más de $17 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas a múltiples empresas con sede en China a principios del 2021, en nombre de una empresa que supuestamente estaba vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.

En octubre, Finamex informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que adquirió las cuentas de Vector Casa de Bolsa y los 21 fondos de inversión que también tenía bajo su poder.

Comentarios