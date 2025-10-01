Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_6_54_59_PM_c3b0089e6c
Finanzas

Vector transfiere activos de clientes a Finamex tras acusaciones

Como se recordará, la empresa regia fue acusada por el gobierno de Estados Unidos de participar en actos de lavado de dinero

  • 01
  • Octubre
    2025

Vector Casa de Bolsa anunció la transferencia de activos a Finamex Casa de Bolsa. 

La empresa de Alfonso Romo dio a conocer que emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas que garantizarán la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes.

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó. 

Esta transferencia cuenta con el cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes y se realiza bajo los más altos estándares de seguridad, transparencia y apego a la regulación. 

Es importante subrayar que no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa. 

Con esta operación, las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana y custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que asegura su resguardo y disponibilidad conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Los promotores y asesores que actualmente están atendiendo a los clientes se estarán integrando a Finamex, por lo que podrán contar con la misma calidad, cercanía y esmero.  

Esta operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sistema_financiero_estable_da49307fff
Sistema financiero estable, pese a acusaciones de EUA: SHCP
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
IMG_6671_be997765f5
Llega "Cuidar tu Salud" a un millón 220 mil personas a NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T151703_017_4cd728b3a7
Asegura FGR más de 220 kilos de droga en General Bravo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×