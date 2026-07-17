Vienen a NL más inversiones y proyectos de generación de energía

Se espera incorporar 1.5 gigawatts de energía y la llegada de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los centros de datos

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Nuevo León se prepara para una nueva etapa de crecimiento impulsada por inversiones en energía, infraestructura y tecnología, con proyectos que fortalecerán su capacidad eléctrica y la llegada de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los centros de datos.

Así lo afirmó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de Nuevo León, al señalar que actualmente el estado mantiene proyectos de generación eléctrica tanto en energías renovables como en gas natural, además de nuevas subestaciones desarrolladas en conjunto con la iniciativa privada para abastecer la creciente demanda industrial.

Asimismo, indicó que “alrededor de 10 proyectos relacionados con data centers, servidores, racks y su proveeduría se encuentran en análisis y podrían representar hasta $10 billones de dólares ($10,000 millones de dólares) en inversión hacia el final del sexenio”.

Además, reveló que recientemente una empresa japonesa manifestó su intención de invertir $2 billones de dólares ($2,000 millones de dólares) en Nuevo León, al asegurar que el estado mantiene su atractivo para el capital extranjero.

"Seguimos muy bien, seguimos muy fuertes; cambian los sectores, pero Nuevo León sigue siendo considerado el lugar para la inversión extranjera", afirmó.

Loo destacó que la transformación tecnológica está modificando el perfil de las inversiones que llegan a la entidad, con una mayor demanda de infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos y cadenas de suministro especializadas.

"Creemos que va a haber más", expresó al referirse a los proyectos vinculados con este sector.

Respecto al sistema eléctrico, explicó que Nuevo León cuenta con una capacidad de generación de 13 gigawatts (GW) y que este año se incorporarán 1.5 GW adicionales, lo que permitirá fortalecer el suministro energético para atender el crecimiento industrial del estado y llegar a 14.5 GW.

Agregó que, “aunque existen retos en la distribución de baja tensión en algunas zonas urbanas, la generación y la infraestructura de alta tensión avanzan conforme a lo previsto”.

Volvo ya hace pruebas

En entrevista, Emmanuel Loo además informó que “la planta de Volvo en Ciénega de Flores ya inició su etapa de pruebas y actualmente cuenta con alrededor de 600 empleados”.

Explicó que la instalación ya opera con los primeros ensayos de producción y capacitación del personal, mientras se afinan detalles estéticos y de equipamiento en las oficinas.