Finanzas

Vienen proyectos turísticos por cerca de $40,000 mdd

El estado es el cuarto lugar en número de proyectos y el sexto en derrama económica, donde las inversiones suman $2,866 millones de dólares

El empuje a proyectos turísticos en el país seguirá en los siguientes meses. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo a nivel federal, la Cartera de Inversión Turística, al corte de diciembre de 2025, asciende a un total de $36,735 millones de dólares, e incluye inversiones públicas, privadas y mixtas. 

Ese monto corresponde a la ejecución de un total de 700 proyectos en el ramo. 

Lo que se observa es que la entidad con mayor participación en derrama económica es Nayarit, que suma $7,135 millones de dólares, correspondientes a un total de 18 proyectos.  

Sin embargo, al hablar del número de proyectos, el que concentra la mayor cantidad es Tamaulipas, con 79 proyectos en cartera y una inversión de $917 millones de dólares. En segundo lugar en número de proyectos se posiciona Yucatán, que reporta 76 proyectos con una inversión de $1,403 millones de dólares.         

Enseguida se ubica Guerrero, que concentra 70 proyectos turísticos por $3,077 millones de dólares. El cuarto lugar en número de proyectos y sexto en derrama económica es Nuevo León, en donde las inversiones en cartera turística suman $2,866 millones de dólares, correspondientes a un total de 59 proyectos. 

“A diciembre de 2025, se tienen reportados 700 proyectos de 30 entidades que, en su conjunto, suman $36,000 millones de dólares. 

Esto representa un incremento de 48% en el número de proyectos y de 67% del monto de inversión comparado con la segunda versión de la cartera publicada en septiembre, como muestra del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y los enlaces de las diferentes entidades federativas”, refirió la Secretaría de Turismo federal.

En julio del año pasado, la dependencia, a través de la Dirección General de Inversión Turística, presentó la “Guía para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Turística”, una herramienta diseñada para orientar a emprendedores, empresas y gobiernos locales en el acceso a diversas fuentes de financiamiento para iniciativas turísticas. 

Con esta iniciativa, la Secretaría de Turismo a nivel país busca consolidar su compromiso con los objetivos del Plan México, al promover mayor inversión en el sector turístico y robustecer la cartera de proyectos estratégicos a nivel nacional.

Entidades con mayor derrama en proyectos turísticos 

                               Monto de inversión           Proyectos

                            (millones de dólares) 

Nayarit                        $7,135                              18 

Quintana Roo              6,132                                54 

Jalisco                          4,327                                47 

Baja California Sur       3,821                                13 

Guerrero                      3,077                                70 

Nuevo León                 2,866                                59 

Hidalgo                        2,411                                25 

Yucatán                          1,403                              76 

Sonora                            1,240                               2     

Oaxaca                               977                               6 

Fuente: Secretaría de Turismo federal


Comentarios

