Vienen proyectos turísticos por cerca de $40,000 mdd

El empuje a proyectos turísticos en el país seguirá en los siguientes meses.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo a nivel federal, la Cartera de Inversión Turística, al corte de diciembre de 2025, asciende a un total de $36,735 millones de dólares, e incluye inversiones públicas, privadas y mixtas.

Ese monto corresponde a la ejecución de un total de 700 proyectos en el ramo.

Lo que se observa es que la entidad con mayor participación en derrama económica es Nayarit, que suma $7,135 millones de dólares, correspondientes a un total de 18 proyectos.

Sin embargo, al hablar del número de proyectos, el que concentra la mayor cantidad es Tamaulipas, con 79 proyectos en cartera y una inversión de $917 millones de dólares. En segundo lugar en número de proyectos se posiciona Yucatán, que reporta 76 proyectos con una inversión de $1,403 millones de dólares.

Enseguida se ubica Guerrero, que concentra 70 proyectos turísticos por $3,077 millones de dólares. El cuarto lugar en número de proyectos y sexto en derrama económica es Nuevo León, en donde las inversiones en cartera turística suman $2,866 millones de dólares, correspondientes a un total de 59 proyectos.

“A diciembre de 2025, se tienen reportados 700 proyectos de 30 entidades que, en su conjunto, suman $36,000 millones de dólares.

Esto representa un incremento de 48% en el número de proyectos y de 67% del monto de inversión comparado con la segunda versión de la cartera publicada en septiembre, como muestra del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y los enlaces de las diferentes entidades federativas”, refirió la Secretaría de Turismo federal.

En julio del año pasado, la dependencia, a través de la Dirección General de Inversión Turística, presentó la “Guía para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Turística”, una herramienta diseñada para orientar a emprendedores, empresas y gobiernos locales en el acceso a diversas fuentes de financiamiento para iniciativas turísticas.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Turismo a nivel país busca consolidar su compromiso con los objetivos del Plan México, al promover mayor inversión en el sector turístico y robustecer la cartera de proyectos estratégicos a nivel nacional.

Entidades con mayor derrama en proyectos turísticos

Monto de inversión Proyectos

(millones de dólares)

Nayarit $7,135 18

Quintana Roo 6,132 54

Jalisco 4,327 47

Baja California Sur 3,821 13

Guerrero 3,077 70

Nuevo León 2,866 59

Hidalgo 2,411 25

Yucatán 1,403 76

Sonora 1,240 2

Oaxaca 977 6

Fuente: Secretaría de Turismo federal

