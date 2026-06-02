NL lidera boom de parques industriales y vienen más

Nuevo León se consolida como el principal polo de infraestructura industrial de México al concentrar cinco de los 20 nuevos parques industriales que iniciaron operaciones durante 2026, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP). Además, la entidad mantiene otros 38 desarrollos actualmente en construcción.

Los nuevos complejos industriales se localizan en los municipios de Apodaca, Pesquería y Salinas Victoria, y forman parte de la estrategia impulsada por el Plan México. Todos cuentan con vocación de uso mixto, lo que permite albergar operaciones manufactureras, logísticas y de distribución.

Esta infraestructura ha fortalecido la capacidad del estado para atraer inversiones nacionales y extranjeras gracias a su ubicación estratégica, conectividad y disponibilidad de servicios.

Nuevo León lidera el desarrollo industrial del país

En entrevista con El Horizonte, el subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, Emmanuel Loo, aseguró que Nuevo León mantiene el liderazgo nacional por la cantidad de infraestructura industrial disponible y en desarrollo.

“Hoy en día están llegando desarrolladores de todos lados del mundo, de Ciudad de México, de Estados Unidos, de Australia, de China y de diferentes países asiáticos y europeos a invertir en parques industriales, porque somos el mercado número uno en industrial en todo México”, señaló.

El funcionario detalló que actualmente existen alrededor de 260 parques industriales en operación dentro de la entidad, además de otros 38 proyectos en construcción, por lo que se estima que al finalizar la actual administración estatal la cifra podría superar los 300 complejos industriales.

“Somos el estado que más infraestructura industrial está construyendo y eso nos hace ser mucho más competitivos contra otros estados”, agregó.

Disponibilidad energética fortalece la competitividad

Loo destacó que Nuevo León dispone actualmente de aproximadamente 700 megawatts de energía, cifra que calificó como la más alta del país.

Este factor ha fortalecido la posición de la entidad dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica, donde los parques industriales se han convertido en infraestructura clave para las actividades de manufactura, logística y distribución.

El liderazgo estatal también se refleja en la participación nacional de parques industriales afiliados a la AMPIP.

Según datos correspondientes a 2025, Nuevo León concentra el 18% de los 477 parques industriales afiliados a la asociación, ubicándose por encima de Baja California, con 16%, y del Estado de México, con 12.4 por ciento.

Plan México impulsa nuevos desarrollos industriales

Además de los cinco parques industriales que iniciaron operaciones en Nuevo León durante 2026, otras entidades también registraron crecimiento dentro de la estrategia federal.

Baja California y Ciudad de México incorporaron tres nuevos desarrollos cada una, mientras que Jalisco sumó dos parques adicionales.

Por su parte, los nuevos proyectos en Chihuahua están enfocados principalmente en actividades logísticas, mientras que estados como Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y San Luis Potosí añadieron complejos de uso mixto relacionados con manufactura y comercio exterior.

Más de 700 millones de dólares en inversión

Los desarrolladores afiliados a la AMPIP han puesto en operación los primeros 20 parques industriales vinculados a la meta de 100 complejos contemplados dentro del Plan México.

La inversión destinada a estos desarrollos supera los 711 millones de dólares y cuenta con capacidad para albergar aproximadamente 245 empresas.

En conjunto, los nuevos parques abarcan cerca de 3.5 millones de metros cuadrados de superficie industrial, infraestructura que ya se encuentra disponible para recibir nuevas inversiones.

“La entrega de estos primeros 20 parques no es solo una cifra, es la prueba de que estamos trabajando en coordinación con el gobierno de México para el desarrollo industrial y económico del país”, afirmó Claudia Esteves, directora general de la AMPIP.

El Plan México busca fortalecer la infraestructura productiva nacional, atraer inversión nacional y extranjera, así como aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring mediante el fortalecimiento de las cadenas de suministro de Norteamérica.

Comentarios