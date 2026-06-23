Wall Street abre en rojo ante fuerte caída de tecnológicas

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX abría por debajo de los $150 dólares por acción hasta situarse en los $155 dólares por título

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Wall Street abrió este martes en rojo luego de que su índice tecnológico Nasdaq reportara una fuerte caída en acciones de empresas como Micron, Alphabet, Intel o SpaceX.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.59% hasta 51,406 unidades

: baja 0.59% hasta 51,406 unidades S&P 500 : baja 1.35% hasta 7,372 unidades

: baja 1.35% hasta 7,372 unidades Nasdaq: baja 1.88% hasta 25,674 unidades

Esto se debe a que las acciones tecnológicas continuaron su bajada, con Micron encabezando las pérdidas con 11.7%, seguido de Qualcomm con 8%, Advanced Micro Devices 7%, Intel 6% y Alphabet 0.8%.

Por su parte, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX abría por debajo de los $150 dólares por acción hasta situarse en los $155 dólares por título.

De acuerdo con el gestor sénior de cartera de Morgan Stanley Investment Management, Andrew Slimmon, afirmó que los inversionistas operan con impulso en el programa 'Squawk Box' de CNBC, lo que provocó "ventas masivas" de acciones tecnológicas.

Así arrancaron el resto de las acciones de Wall Street

Mientras tanto, el oro caía un 1.39% hasta cotizar en los 4,144 dólares la onza; la plata restaba 4.91% con $62.36 dólares la onza. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4.481%