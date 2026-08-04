Wall Street abre en verde con récord de S&P 500

Chevron perdía un 3.37%, Nike un 2.84% y Amazon un 2.32%, tras alcanzar este lunes los tres billones de dólares en capitalización bursátil

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Wall Street abre en verde después de que S&P 500 batió su propio récord al alcanzar los más de 7,647 puntos durante las primeras operaciones de la jornada de este martes.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 1.16% hasta 53,116 unidades

: sube 1.16% hasta 53,116 unidades S&P 500 : sube 0.54% hasta 7,641 unidades

: sube 0.54% hasta 7,641 unidades Nasdaq: sube 1.17% hasta 26,216 unidades

Las acciones de la bolsa arrancaron al alza ante la esperanza de los inversores por una solución cercana que alivie el conflicto en Medio Oriente.

En el plano corporativo, las subidas estuvieron lideradas por Goldman Sachs 2.43%, Nvidia 2.29% o JPMorgan Chase 1.60%.

El S&P 500 había retrocedido desde sus máximos históricos al reavivarse las tensiones entre Irán y Estados Unidos a principios de junio, y las preocupaciones por las elevadas valoraciones tras el fuerte repunte del segundo trimestre lastraron a las acciones relacionadas con la inteligencia artificial a lo largo de julio.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en Ormuz.

Por su parte, Chevron perdía un 3.37%, Nike un 2.84% y Amazon un 2.32%, tras alcanzar este lunes los tres billones de dólares en capitalización bursátil.

Así amanece el resto de las acciones

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1.25% hasta cotizar en los $4,141 dólares por onza, la plata un 3.68% hasta $60.10 dólares por onza.