Wall Street abre mixto tras caída del precio del petróleo

Wall Street abrió este viernes con movimientos mixtos luego de que el precio del petróleo retrocediera tras el fuerte repunte registrado en el Medio Oriente

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Los principales índices de Wall Street iniciaron la jornada de este viernes con comportamiento mixto, mientras los inversionistas evalúan el retroceso del petróleo y siguen de cerca la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La apertura mostró un mercado más estable que en la sesión anterior, cuando el temor a una interrupción en el suministro energético global provocó fuertes movimientos en los mercados financieros.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.15% hasta 51,788 puntos.

: sube 0.15% hasta 51,788 puntos. S&P 500 : sube 0.07% hasta 7,413 unidades.

: sube 0.07% hasta 7,413 unidades. Nasdaq: baja 0.21% hasta 25,085 enteros.

Uno de los factores que impulsó el ánimo de los inversionistas fue la baja en el precio del petróleo, luego de que el jueves registrara una de sus mayores alzas recientes.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, rompió la tendencia alcista que había mantenido durante varios días y volvió a colocarse por debajo de los $90 dólares por barril.

La sesión anterior cerró con una ganancia superior al 6%, llevando al WTI hasta los $92.19 dólares por barril, impulsado por el incremento de la tensión en Medio Oriente.

Aunque el retroceso del petróleo redujo parte de la presión sobre los mercados, los inversionistas continúan atentos a los acontecimientos en Medio Oriente

La preocupación persiste debido a la posibilidad de una escalada militar más amplia entre Washington y Teherán.

En el sector corporativo, los inversionistas continúan evaluando los resultados y perspectivas de inversión en inteligencia artificial presentados recientemente por varias compañías tecnológicas.

Después de las fuertes caídas registradas en la sesión previa, algunas empresas mostraron señales de recuperación.

La matriz de Google, Alphabet, avanzó 0.66%, mientras que Tesla continuó bajo presión y cedió 0.49%.

Entre las grandes tecnológicas también destacaron:

Apple : +1.24%

: +1.24% Microsoft : +0.67%

: +0.67% Nvidia: -0.67%

-0.67% Intel: -3.10%

En otros mercados financieros, los metales preciosos registraron avances moderados.

El oro subió 0.04% para ubicarse en $4,052 dólares por onza, mientras que la plata avanzaba 0.36% y cotizaba alrededor de $58.26 dólares por onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedía 1.1 puntos básicos hasta situarse en 4.689%.