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Finanzas

Wall Street abre en verde ante esperanza por acuerdo EUA-Irán

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX, quien reportó una baja en sus acciones de 6.86%

  • 18
  • Junio
    2026

Wall Street abrió este jueves en verde después de que sus inversionistas tuvieran la vista puesta en el acuerdo de paz alcanzado con Teherán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.64% hasta 51,819 unidades
  • S&P 500: sube 0.73% hasta 7,473 unidades
  • Nasdaq: sube 0.72% hasta 26,208 unidades

Entre las razones por las que los inversionistas se mostraron positivos ante estos movimientos, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, Ismail Bagaei, advirtió que una eventual negativa de Israel a retirarse del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre las partes.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron un memorando de manera digital, Teherán interpreta que esas garantías implican no solo el cese de las hostilidades, sino también la retirada total de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX, quien reportó una baja en sus acciones de 6.86%. 

En tanto, Intel subía 11.45% después de que Trump anunciara que la empresa se asociará con Apple para diseñar chips en Estados Unidos.

EUA e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor

Este miércoles, Estados Unidos e Irán cerraron y rubricaron por vía telemática un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según explicaron hoy a la cadena especializada Axios dos responsables estadounidenses.

El medio digital afirma que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y luego se envió una fotografía de la firma a Teherán.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor


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