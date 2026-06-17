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Internacional

EUA e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor

El acuerdo, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero

  • 17
  • Junio
    2026

Este miércoles, Estados Unidos e Irán cerraron y rubricaron por vía telemática un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según explicaron hoy a la cadena especializada Axios dos responsables estadounidenses.

El medio digital afirma que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y luego se envió una fotografía de la firma a Teherán.

Según funcionarios estadounidenses citados por Axios bajo anonimato, la firma remota del acuerdo para poner fin a la guerra está vigente.

El Ministerio de Relaciones de Irán, por su parte, confirmó la firma del acuerdo de forma remota por los medios estatales, y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zúrich, como se había avanzado en la mañana.

Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado oficialmente este extremo.

Tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, el acuerdo de 14 puntos pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. La orden también incluye “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Las dos partes tienen ahora un plazo de 60 días para lograr un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní y la eliminación de las sanciones. En ese lapso, Irán se compromete a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y EE.UU. levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo, y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, a liberar activos congelados y a elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.


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