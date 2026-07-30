Wall Street abre verde tras repunte de acciones semiconductoras

Fabricantes de chips reportaron una caída de 10% desde su máximo a principios del mes de junio, por lo que empresas como Meta Platforms también disminuyeron

Wall Street abrió en verde este jueves después de que el sector de semiconductores se repuntara tras el crecimiento de la economía de Estados Unidos.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.67% hasta 51,941 unidades

: sube 0.67% hasta 51,941 unidades S&P 500 : sube 1.22% hasta 7,405 unidades

: sube 1.22% hasta 7,405 unidades Nasdaq: sube 2.32% hasta 25,010 unidades

Las acciones subieron debido a que las previsiones de Microsoft calmaron las preocupaciones sobre el gasto masivo de IA por parte de las empresas, mientras que analizan los nuevos datos del PIB.

Alphabet se presenta con resultados negativos, mientras que en Tesla se desencadenó una ola de ventas de sus acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Fabricantes de chips reportaron una caída de 10% desde su máximo a principios del mes de junio, por lo que empresas como Meta Platforms también disminuyeron el valor de sus acciones hasta casi un 9%.

Apple y Amazon tienen previsto publicar sus resultados después del cierre de bolsa.

Los mercados cerraron con fuertes pérdidas el miércoles después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.5% al 3.75%. Operadores estiman actualmente una probabilidad del 57% de que el banco central estadounidense suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre.

Así arranca el resto de las acciones en Nueva York

El oro repuntó este jueves al incrementar su valor 1.26% al cotizar $4,145 dólares por onza, mientras que la plata lo hacía un 0.19% con $58.20 dóalres.

Fed decide por unanimidad mantener tasas de interés sin cambios

Responsables de la Reserva Federal (Fed) decidieron este miércoles mantener las tasas de interés entre el 3.5% y 3.75% pese a las presiones del presidente Donald Trump de reducirlas.

Esta decisión se aprobó por unanimidad, a pesar de que la inflación se situó por debajo de los 3.75% pronosticado. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó que garantizará la estabilidad de los precios, debido a que la creación del mercado laboral continúa con fuerza.