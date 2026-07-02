Wall Street abre en verde tras moderar creación de empleo en EUA

A pesar de estos resultados, se destacó que se crearon 57,000 empleos, menos de la mitad de lo pronosticado por los expertos

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Wall Street abrió en verde este jueves después de que los datos de empleo en Estados Unidos del mes de junio mostraran una creación de puestos de trabajo inferior a la prevista.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.56% hasta 52,600 unidades

: baja 0.56% hasta 52,600 unidades S&P 500 : baja 0.49% hasta 7,520 unidades

: baja 0.49% hasta 7,520 unidades Nasdaq: baja 0.35% hasta 26,130 unidades

La tasa de paro de Estados Unidos del mes de junio bajó hasta el 4.2%, una décima menos respecto al dato del mes anterior, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

A pesar de estos resultados, se destacó que se crearon 57,000 empleos, menos de la mitad de lo pronosticado por los expertos.

Ante esto, los inversionistas se manifestaron optimistas porque rebaja la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y reduce las posibilidades de una subida de los tipos de interés.

El rápido crecimiento del empleo en Estados Unidos, así como el temor a que la inflación se mantenga en niveles elevados, se activó por una posible alza de las tasas. Sin embargo, la estabilidad se dio al darse a conocer que se irían sin cambios en los tipos.

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En esta jornada, algunas empresas del sector tecnológico anotaron subidas que apuntan a una recuperación de las pérdidas de la sesión previa. Nvidia avanzó un 0.13%, Micron 1 % y Qualcomn 0.46%.

Así amanece el resto de las acciones en Wall Street