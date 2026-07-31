Abre Wall Street en verde por resultados tecnológicos

Wall Street abrió este viernes con ganancias y sus principales indicadores avanzaban en los primeros minutos de negociación

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Wall Street abrió este viernes en verde y sus principales indicadores avanzaban en los primeros minutos de negociación, impulsados por los sólidos resultados trimestrales de Amazon y el optimismo en torno al sector tecnológico ligado a la inteligencia artificial.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones: sube 0.41% hasta 52,420 unidades

sube 0.41% hasta 52,420 unidades S&P 500 : sube 0.65% hasta 7,485 unidades

: sube 0.65% hasta 7,485 unidades Nasdaq: sube 1.20% hasta 25,424 unidades

Amazon lideró las ganancias de la jornada con un avance de 13.25% en los primeros minutos de operación.

El buen desempeño de Amazon se suma al impulso que recibió Wall Street un día antes tras los resultados de Microsoft, que reportó un crecimiento de Azure por encima de las expectativas del mercado.

Microsoft mantenía la tendencia positiva este viernes y sus acciones ganaban alrededor de 1.96% tras la apertura.

Meta Platforms también mostraba señales de recuperación luego de las pérdidas registradas en la sesión anterior, al avanzar cerca de 1.84%.

Así arranca el resto de los mercados

El oro registraba una caída de 1.47% y se ubicaba en $4,099 dólares por onza.

La plata retrocedía 2.23% para cotizar en $57.7 dólares por onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 5.7 puntos básicos hasta alcanzar el 4.72%.