Reserva Federal mantiene sin cambios en tipos de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles mantener sin cambios los tipos de interés al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh.

Dada la actual presión al alza sobre los precios, la Junta de Gobernadores al completo votó hoy por unanimidad mantener el referencial sin cambios.

Los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y también la resiliencia del mercado laboral en Estados Unidos llevaron a la tesitura económica que llevó a la junta a adoptar una decisión unánime de no abaratar el dinero.

El banco central publicó hoy también su informe trimestral de proyecciones económicas; muestra que 18 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3.5% este año.

Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3.75% para cuando acabe el año.

Cinco se mostraron a favor de incrementar el precio del dinero por encima del 4% en este 2026, y uno, situarlo entre el 4.5 y el 4.25%.

El FOMC apuntó en un comunicado publicado al término de la reunión que la actividad económica en Estados Unidos se está expandiendo a un ritmo sólido, "a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Medio Oriente".

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