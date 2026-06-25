Esto refleja los efectos inflacionarios de la guerra contra Irán, luego de que se dieran las negociaciones de paz con Estados Unidos

Inicio / Finanzas / Wall Street abre verde con repunte del Nasdaq gracias a Micron

Wall Street abrió en verde este jueves ante el repunte del indicador tecnológico Nasdaq, luego de que Micron publicara mejores resultados de los esperados.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.66% hasta 52,190 unidades

: sube 0.66% hasta 52,190 unidades S&P 500 : sube 0.46% hasta 7,391 unidades

: sube 0.46% hasta 7,391 unidades Nasdaq: sube 0.15% hasta 25,515 unidades

La mayor subida estuvo protagonizada por la compañía de semiconductores Micron, tras dispararse hasta 17.98%, luego de publicar resultados realmente positivos.

Esto ayudó a calmar la inquietud de los inversionistas sobre la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado.

Otras empresas del sector de los semiconductores como Qualcomm también vivieron una subida por el efecto arrastre. Tras la apertura, el Nasdaq moderaba las ganancias después de que Bloomberg reportara que Apple aumentará el precio del MacBook y el iPad.

El sector tecnológico tuvo un inicio de la jornada al alza, como en la víspera, después de varios días de oscilaciones al sucumbir a las persistentes dudas sobre la sostenibilidad del "boom" de la IA.

Inversionistas observan también el incremento del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en el mes de mayo se sitúo hasta 4.1% interanual, lo que se considera el mayor nivel desde abril 2023.

Esto refleja los efectos inflacionarios de la guerra contra Irán, luego de que se dieran las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Así amanece el resto de las acciones de la bolsa

En otros mercados, el oro sube 0.61% hasta cotizar $4,033 dólares por onza, mientras la plata caía 0.85% con $57.59 dólares. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años perdía 1.8 puntos básicos.