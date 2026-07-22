Wall Street abre mixto ante ataques y amenazas contra Irán

Esto sucede mientras que el presidente de Estados Unidos amenazaba a Irán con bombardear alguna central eléctrica o puente si agredía barcos en Ormuz

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Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto después de que el presidente de Estados Unidos amenazara a Irán con bombardearlo si se registraban ataques en contra de buques en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.19% hasta 52,325 unidades

: sube 0.19% hasta 52,325 unidades S&P 500 : baja 0.09% hasta 7,502 unidades

: baja 0.09% hasta 7,502 unidades Nasdaq: baja 0.43% hasta 25,725 unidades

Los inversionistas se encontraban pendientes de los resultados de las tecnológicas que se publicarán el día de hoy. Sin embargo, las potencias como Alphabet ganaban un 0.2%; Tesla otro 0.18%; e IBM perdía un ligero 0.09%, mientras que Dell sí conseguía avanzar en bolsa más de un 7%.

Arrancaban en rojo empresas como Palantir (3.89%), Salesforce (1.73%) o Microsoft (1.25%).

Esto sucede mientras que el presidente de Estados Unidos amenazaba a Irán con bombardear alguna central eléctrica o puente si registraba un ataque contra un buque que cruzara por el estrecho de Ormuz.

Así amanece el resto de los mercados

El oro cotizó este miércoles en $4,147 dólares la onza, mientras que la plata también alcanzaba los $60.04 dólares por onza.

Trump destruirá instalaciones en Irán si atacan a buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con destruir sus instalaciones de alguna central eléctrica o puente si el Ejército israelí llegara a atacar alguna embarcación que cruce por el estrecho de Ormuz.

El mandatario republicano afirmó que cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco por el paso petrolero con cualquier dispositivo, estos bombardearán alguna zona de importancia.