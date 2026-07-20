Wall Street cerró este lunes con pérdidas luego de que la tensión entre Estados Unidos e Irán volviera a escalar durante la jornada

Inicio / Finanzas / Wall Street cerró en rojo por tensión entre Estados Unidos e Irán

Wall Street terminó la jornada de este lunes en rojo después de que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volviera a generar incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

El aumento en los precios del petróleo y las nuevas amenazas del presidente Donald Trump contra Teherán pesaron sobre el ánimo de los inversionistas.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

Al finalizar la sesión, los principales índices bursátiles registraron los siguientes movimientos:

Dow Jones: baja 0.59% hasta 51,839 unidades

baja 0.59% hasta 51,839 unidades S&P 500 : pierde 0.19% hasta 7,443 unidades

: pierde 0.19% hasta 7,443 unidades Nasdaq: cae 0.05% hasta 25,508 unidades

La jornada comenzó con ganancias impulsadas por reportes que apuntaban a posibles contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, sin embargo el sentimiento cambió conforme avanzó el día.

A pesar del entorno negativo, algunas compañías tecnológicas lograron cerrar con ganancias.

Micron avanzó 2%, mientras que Nvidia registró una subida de 0.3%. Por su parte, AMD ganó 1.5% impulsada por las expectativas generadas alrededor de Helios, su nuevo sistema integrado de inteligencia artificial que buscará competir directamente con las plataformas desarrolladas por Nvidia.

Sin embargo, el sector continúa enfrentando volatilidad debido a las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento impulsado por la inteligencia artificial.

Así cerró el resto de los mercados

El oro cerró en aproximadamente en $4,010.50 dólares por onza, mientras que la plata finalizó entre $56.40 y $56.89 dólares por onza.