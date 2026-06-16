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Finanzas

Wall Street cierra mixto, pero Dow Jones logra récord

Inversionistas parecieron tomar un respiro tras las ganancias de la víspera, mientras esperan detalles del acuerdo de paz

  • 16
  • Junio
    2026

Wall Street cerró este martes en terreno mixto, a pesar de que uno de sus principales indicadores obtuviera un nuevo récord.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.64% hasta 51,999 unidades
  • S&P 500: sube 0.57% hasta 7,511 unidades
  • Nasdaq: baja 1.15% hasta 26,376 unidades

Inversionistas parecieron tomar un respiro tras las ganancias de la víspera, mientras esperan detalles del acuerdo de paz. 

En el plano corporativo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, volvió a repuntar en su tercera jornada de operaciones, pero de manera más moderada, un 4.8%.

La subida de SpaceX se produjo tras conocerse que comprará la empresa de software Cursor, que desarrolla un agente de codificación de IA valuado en más de $60,000 millones de dólares.

SpaceX cerró la jornada con un valor de mercado, siendo la sexta mayor cotizada del mundo por detrás de Microsoft y Amazon.

Pese a la buena marcha de la empresa de Musk, el sector tecnológico lideró las pérdidas en bolsa con notables descensos para Intel, AMD o Micron.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,439%, el oro cotizaba en 4,353 dólares a onza, el euro se cambiaba a $1.1607 dólares y el bitcóin bajaba a $65.759 dólares. 

 

 


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