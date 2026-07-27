Wall Street cierra en mixto pendiente de tecnológicas

Empresas del sector energético registraron la mayor caída, con un retroceso de 2%, mientras que los servicios públicos descendieron 1.3%

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto tras la caída del petróleo en Medio Oriente, pendiente de los próximos resultados de las empresas tecnológicas.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.51% hasta 52,210 unidades

: sube 0.51% hasta 52,210 unidades S&P 500 : sube 0.02% hasta 7,413 unidades

: sube 0.02% hasta 7,413 unidades Nasdaq: baja 0.18% hasta 24,932 unidades

De acuerdo con FedWatch, se espera que el banco central mantenga sin cambios los tipos de interés en esta reunión, pero que los suba en la siguiente, en septiembre.

Avances dominaron entre los distintos sectores del mercado, con las compañías de bienes de consumo básico encabezando las ganancias al subir 1.6%, seguidas por las de comunicaciones con un incremento de 1.5%.

En contraste, las empresas del sector energético registraron la mayor caída, con un retroceso de 2%, mientras que los servicios públicos descendieron 1.3% y las tecnológicas perdieron 1%.

La atención de los inversionistas se concentra esta semana en los reportes financieros que presentarán varias de las principales firmas tecnológicas, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la viabilidad del fuerte impulso a la inteligencia artificial, debido al creciente gasto que requieren sus proyectos de infraestructura.

En este escenario, Apple recuperó el título de la empresa con mayor valor de mercado al superar a Nvidia, impulsada por un alza de 1.2 % en sus acciones, mientras que la fabricante de chips cayó 5 %.

Así cierra el resto de las acciones

El oro subió $4,082 dólares la onza, mientras que el b bajaba al 4.645%