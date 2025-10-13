Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T150612_963_a6d74781d5
Finanzas

Wall Street empieza en verde; Dow Jones cierra con alza de 1.27%

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las ganancias, encabezadas por Nike y Salesforce con 3.31% y 2.93% respectivamente

  • 13
  • Octubre
    2025

Wall Street cerró en verde mientras que Dow Jones de Industriales subió un 1.27& para recuperarse de la ola después de que el presidente de Estados Unidos afirmara que las relaciones comerciales con China "estarán bien".

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, Dow Jones subió hasta 46.067 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 1.56 %, hasta 6.654 unidades, y el Nasdaq sumó un 2.21 %, hasta los 22.694 enteros.

Donald Trump afirmó que su homólogo de China es un "gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente" y mantienen "una excente relación" a pesar de las tensiones comerciales.

Trump señaló que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio de Comercio chino acusara a Washington de descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", compartió el mandatario republicano.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las ganancias, encabezadas por Nike y Salesforce.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T084303_951_a50cb74139
China acusa a Estados Unidos de 'minar' diálogo comercial
finanzas_empleo_b903dc9a0c
Exportaciones de autos de NL desafían aranceles y crecen 8%
AP_25280040294063_b42d841f6e
Ordenan analizar teléfonos de Milei y su hermana por caso $LIBRA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
EH_UNA_FOTO_1_77acd3591e
Bloquean carreteras productores rurales en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_e122b32d96
Se aplicarán 17 mil 687 dosis de vacuna contra el sarampión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×