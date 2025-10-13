Wall Street empieza en verde; Dow Jones cierra con alza de 1.27%

Wall Street cerró en verde mientras que Dow Jones de Industriales subió un 1.27& para recuperarse de la ola después de que el presidente de Estados Unidos afirmara que las relaciones comerciales con China "estarán bien".

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, Dow Jones subió hasta 46.067 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 1.56 %, hasta 6.654 unidades, y el Nasdaq sumó un 2.21 %, hasta los 22.694 enteros.

Donald Trump afirmó que su homólogo de China es un "gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente" y mantienen "una excente relación" a pesar de las tensiones comerciales.

Trump señaló que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio de Comercio chino acusara a Washington de descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", compartió el mandatario republicano.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las ganancias, encabezadas por Nike y Salesforce.

