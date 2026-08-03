Esto sucede después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Irán que esta sería su última oportunidad para lograr un acuerdo de paz

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra en verde tras alza en tecnológicas por Trump

Wall Street cerró en verde luego de que las principales fabricantes de tecnológicas recibieron un nuevo impulso.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.32% hasta 52,747 unidades

: sube 1.32% hasta 52,747 unidades S&P 500 : sube 1.48% hasta 7,428 unidades

: sube 1.48% hasta 7,428 unidades Nasdaq: sube 0.22% hasta 24,876 unidades

Amazon lideró las subidas al superar los $3 mil millones de dólares en capitalización y establecerse como la quinta cotizada más valiosa del mercado, detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.

Se vio impulsada por su sólido rendimiento en el segundo trimestre, cuando obtuvo un beneficio de $62,647 millones de dólares, un 244% más interanual, y una facturación de $200,606 millones, un 20% más, según divulgó el pasado jueves.

En ese periodo de tiempo, su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services creció 36.7% con ingresos de $42,2000 millones de dólares.

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Irán que esta sería su última oportunidad para lograr un acuerdo de paz.

Trump advierte a Irán sobre una 'última oportunidad' para acuerdo

En el marco de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump advirtió este lunes que esta es la última oportunidad para Irán de firmar un "buen acuerdo".

Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano afirmó que se encuentran en diálogo, pero recalcó que este es el último espacio para llegar a un acuerdo de paz.