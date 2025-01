Abrazos y fuegos artificiales: así celebran Año Nuevo en el mundo

Desde Sydney hasta Vladivostok, comunidades de todo el mundo han comenzado a recibir el 2025 con fuegos artificiales, asombrosos espectáculos de luces, abrazos y zambullidas en hielo.

Auckland se convirtió en la primera gran ciudad en celebrar, con miles de personas que se aglomeraron en el centro o subieron el anillo de picos volcánicos de la ciudad para obtener una vista privilegiada de los fuegos artificiales. Un espectáculo de luces reconoció a las tribus indígenas de Auckland.

Fuegos artificiales se lanzaron desde el Puente del Puerto de Sydney y a través de la bahía. Más de un millón de australianos y visitantes se reunieron en el icónico puerto de Sydney para la celebración. El astro británico del pop Robbie Williams lideró un canto colectivo con la multitud.

La celebración también contó con ceremonias y actuaciones indígenas que reconocieron a los primeros habitantes del país.

Here’s another amazing video of the Sydney fireworks over the Opera House and the Harbour Bridge. pic.twitter.com/pwqBMAFdnH