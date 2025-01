Trump celebra su vuelta al poder con fiesta y fuegos artificiales

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró una mega fiesta en su club de golf en Virginia, donde cerró la noche con una ronda de fuegos artificiales y la canción "Aleluya".

El evento tuvo lugar en el campo de golf de Trump en Sterling, Virginia, donde también se celebró una recepción que tuvo muy limitado el acceso a prensa.

Durante el hecho, el presidente electo pronunció un discurso en el que reconoció a algunos de sus asistentes distinguidos, tales como el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, y su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, a quien calificó de "un gran negociador".

President @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP watch a firework show to Hallelujah in Sterling, VA 🇺🇸🎶 pic.twitter.com/dfmnWv9ijb