El mandatario republicano advirtió a Irán que retomará medidas contundentes si incumple el acuerdo alcanzado la semana pasada

Inicio / Internacional / Afirma Trump que Estados Unidos controla estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país mantiene el control absoluto del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, en medio de la incertidumbre generada por el anuncio de Irán sobre un nuevo cierre del paso estratégico.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca, el mandatario republicano sostuvo que la capacidad militar estadounidense le permite garantizar el control de la zona y aseguró que las medidas de presión aplicadas por Washington han tenido resultados más efectivos que una intervención militar directa.

“Tenemos el control total del estrecho; contamos con una armada capaz de imponer un bloqueo. Creo que nuestro bloqueo tuvo más impacto que lanzar bombas”, declaró Trump.

Cabe señalar que las declaraciones del mandatario llegan después de que Teherán anunciara el sábado el cierre del estrecho de Ormuz tras una nueva escalada de violencia derivada de los bombardeos israelíes contra objetivos vinculados a Hizbulá en territorio libanés.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses han insistido en que el tránsito marítimo continúa operando.

Entre ellos, el vicepresidente JD Vance, quien participa en las negociaciones entre Washington y Teherán en Suiza, aseguró que los buques mercantes siguen utilizando rutas de navegación a través del estrecho sin interrupciones significativas.

La situación mantiene la atención de los mercados internacionales debido a que por esa vía circula una parte importante de las exportaciones energéticas del Golfo Pérsico.

Trump condiciona la paz al cumplimiento iraní

También aprovechó su intervención para enviar un mensaje directo al gobierno iraní respecto al memorando de entendimiento firmado la semana pasada, acuerdo que permitió una pausa en las tensiones y abrió un periodo de 60 días para negociar un pacto definitivo.

Ese entendimiento contempla nuevas condiciones para el programa nuclear iraní y mecanismos de supervisión internacional.

Trump advirtió que no descarta nuevas acciones si Teherán incumple los compromisos adquiridos.

“Si Irán no cumple con el acuerdo o no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer”, afirmó.

La advertencia se produce mientras continúan las conversaciones técnicas entre ambas partes para definir los mecanismos de aplicación del acuerdo alcanzado en Suiza.

Otro de los temas abordados por Trump fue la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien recientemente señaló que Israel no retirará tropas de las zonas ocupadas en el sur de Líbano.

La posición israelí ha generado preocupación entre analistas y negociadores debido a que podría complicar el proceso diplomático abierto entre Estados Unidos e Irán.

De hecho, los ataques israelíes sobre territorio libanés provocaron un retraso en el inicio de las negociaciones que se desarrollaron en Suiza el pasado viernes.

Pese a ello, Trump intentó restar importancia a las diferencias con el gobierno israelí y aseguró que tiene capacidad para resolver cualquier desacuerdo.

“¿Qué voy a hacer? Aún no lo sé. Pero soy alguien que resuelve problemas. Los soluciono muy rápido, incluso con Bibi”, dijo en referencia a Netanyahu.

Continúan las negociaciones

Mientras la delegación iraní ya abandonó Suiza, los equipos técnicos de ambos países continuarán trabajando durante los próximos días para definir los detalles del acuerdo de paz y los mecanismos de supervisión relacionados con el programa nuclear iraní.