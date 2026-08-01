Trump afirma que avanza acuerdo para terminar guerra con Irán

Donald Trump, aseguró que aliados de Medio Oriente acordaron las bases de un posible arreglo para poner fin a la guerra con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que existe un acuerdo en construcción para poner fin a la guerra con Irán y anunció que, por el momento, no ordenará nuevos ataques militares mientras continúan las negociaciones.

El mandatario afirmó que varios aliados de Washington en Medio Oriente ya aceptaron las bases del entendimiento y trabajan para concretar un pacto que permita cerrar un conflicto que, según sus declaraciones, se ha prolongado durante los últimos cinco meses.

Trump señaló que decidió cancelar una nueva acción militar prevista por Estados Unidos tras recibir solicitudes para privilegiar una salida diplomática.

De acuerdo con el presidente estadounidense, la suspensión de nuevas operaciones dependerá de que las conversaciones logren avanzar con rapidez y produzcan resultados concretos.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, expresó.

Los puntos centrales del acuerdo

Según explicó Trump, el entendimiento que actualmente se negocia contempla dos elementos considerados estratégicos para la estabilidad regional y el comercio internacional.

El primero es la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

El segundo punto es el fin de la amenaza nuclear atribuida por Estados Unidos y sus aliados al gobierno iraní.

Aunque el mandatario no ofreció detalles sobre los mecanismos específicos para alcanzar esos objetivos, sostuvo que forman parte de los compromisos discutidos entre las partes involucradas.

Israel respalda el proceso

Trump también informó que Israel aceptó sumarse al esfuerzo encabezado por Washington para intentar concretar el acuerdo con Irán.

De acuerdo con el presidente estadounidense, el gobierno israelí respaldó la estrategia de buscar una salida política al conflicto, siempre que las negociaciones permitan alcanzar condiciones que garanticen la seguridad regional.