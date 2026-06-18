OIEA afirma que acuerdo EUA-Irán abre camino al trabajo técnico

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguró este jueves que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre camino para diseñar el trabajo técnico requerido para la implementación del programa nuclear iraní.

Su director, Rafael Grossi, sostuvo que el acuerdo plantea "varias alternativas" y que ahora es un momento de "circunspección" y de no formular comentarios que van por delante de los hechos.

"Ahora el trabajo técnico es pasar de principios generales a pasos concretos a seguir", señaló.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, explicó que en las primeras conversaciones que los expertos del organismo tengan con las partes se definirá "lo que necesitamos ver, a qué lugares debemos tener acceso".

Indicó que ahora corresponderá a su organismo reunirse con los representantes que Estados Unidos e Irán designen para determinar cuáles serán los próximos pasos.

A lo largo de este pacto de 14 puntos se menciona que ambas partes tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias, en el centro de las cuales está el programa nuclear que Irán defiende como un derecho.

Precisó que los expertos del organismo "realizan ciertas inspecciones" en Irán, pero no necesariamente en todos los lugares y al nivel que consideran necesario.

El director de la OIEA dijo también que quizás participe mañana en Bürgenstock, Suiza, en una reunión que habría entre delegaciones de Irán y Estados Unidos.

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