Internacional

Amenaza Trump con retirar licencias a medios que lo critican

Donald Trump, amenazó con retirar los permisos de emisión a cadenas que lo critiquen, acusándolas de actuar como un 'brazo del Partido Demócrata'

  • 19
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra los medios de comunicación que lo critican. Durante un vuelo en el Air Force One, el mandatario aseguró que los canales con licencia no deberían tener permitido emitir contenido en su contra y advirtió que podrían perder sus permisos de transmisión.

“Un 97% en mi contra”

Trump señaló que los medios dedican casi toda su cobertura a atacarlo:

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave. Si sólo dan mala publicidad y tienen licencia, tal vez deberían quitarles el permiso”.

El republicano acusó además a las cadenas de funcionar como “un brazo del Partido Demócrata”.

Polémica por Jimmy Kimmel

Cabe señalar que dichas declaraciones del presidente coinciden con la reciente cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC, tras un comentario del presentador sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk en Utah.

Kimmel sugirió que el presunto atacante, Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años, era republicano y que el partido intentaba sacar rédito político del caso.

El mandatario negó que se tratara de censura y sostuvo que la salida del programa respondía a bajas audiencias:

“No tenía talento, debió haber sido despedido hace mucho tiempo”.

Por otra parte, el republicano insiste en que las principales cadenas televisivas han dejado de dar espacio a voces conservadoras y que su cobertura sesgada ha buscado desgastarlo políticamente en plena carrera presidencial.


Comentarios

Etiquetas:
