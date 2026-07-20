Trump amenaza a Irán tras muerte de soldados de EUA

Donald Trump advirtió que Irán 'pagará' por la muerte de dos militares estadounidenses en un ataque contra una base aérea en Jordania

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán enfrentará severas consecuencias tras la muerte de soldados estadounidenses en un ataque contra una base aérea ubicada en Jordania.

A través de la red social Truth Social, el mandatario afirmó que "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", elevando el tono de la confrontación entre ambos países.

Pentágono identifica a las víctimas

El Departamento de Defensa confirmó la muerte del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y de la soldado Isabella Gonzales, de 19, quienes fallecieron durante un ataque contra la base aérea Muwaffaq Salti, en la región jordana de Azraq.

Feehan estaba asignado al número 32 Mando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte, mientras que Gonzales servía en el número 10 Mando de Defensa Aérea y de Misiles, con sede en Ansbach, Alemania.

Continúan las investigaciones

De acuerdo con información preliminar, al menos dos misiles balísticos impactaron la instalación militar, que pertenece a Jordania pero alberga personal y equipo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Irán aseguró haber destruido aeronaves y otros recursos militares durante la ofensiva, aunque esas afirmaciones no han sido confirmadas por Washington.

Por su parte, las Fuerzas Armadas jordanas informaron que lograron interceptar diez misiles y cuatro drones antes de que alcanzaran otros objetivos dentro de su territorio.

Las muertes representan las primeras bajas estadounidenses atribuidas directamente a fuego iraní desde el reinicio de las hostilidades entre ambos países.

Con este ataque, el número de militares estadounidenses fallecidos en el actual conflicto asciende a 16, mientras que más de 430 han resultado heridos.

La ofensiva forma parte de una escalada de ataques contra instalaciones vinculadas con Estados Unidos en distintos puntos de Medio Oriente.