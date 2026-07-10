Trump amenaza con bombardeos a Irán si es asesinado

Donald Trump aseguró que ordenó al Pentágono responder con ataques sin precedentes contra Irán si muere por un supuesto complot

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha instruido al Pentágono para lanzar ataques contra Irán a “niveles nunca antes vistos” en caso de que sea asesinado como consecuencia de un supuesto plan de la República Islámica.

En una entrevista con The New York Post, el mandatario aseguró que desde hace tiempo forma parte de los objetivos de Teherán y señaló que dejó indicaciones específicas para responder ante un eventual atentado en su contra.

"Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos", declaró Trump. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", agregó.

Niega conocer un complot reciente

Las declaraciones del presidente estadounidense surgieron después de reportes periodísticos que señalaban que Israel habría advertido a Washington sobre un posible nuevo intento de Irán para asesinarlo.

Sin embargo, Trump indicó durante la entrevista que no existe información sobre un complot reciente y afirmó que no recibió una advertencia de Israel al respecto.

"No, no. Israel no ha dicho nada. No, no", respondió al ser cuestionado sobre el supuesto plan. No obstante, insistió en que Teherán lo considera un objetivo desde hace años.

"He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?", señaló. Al ser preguntado sobre un posible asesinato, añadió: "Espero que me echen de menos".

Aumentan las tensiones entre Washington y Teherán

La advertencia ocurre en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, luego de recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que provocaron el fin del alto el fuego acordado el mes pasado.

Trump ya había declarado el miércoles, durante su participación en una cumbre de la OTAN en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán y relacionó esas amenazas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, operación realizada durante su primer mandato.

Por otro lado, Irán realizó este jueves el funeral del líder supremo Alí Jameneí, quien falleció durante un bombardeo ocurrido el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Durante la ceremonia nuevamente no apareció públicamente su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, quien no ha sido visto desde esa misma fecha y tampoco después de ser designado como líder supremo el 8 de marzo.

La ausencia de Mojtaba Jameneí ha generado múltiples rumores sobre su estado de salud, sin que hasta ahora exista información oficial que aclare la situación.