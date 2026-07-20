Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham asumió como primer ministro británico y prometió recuperar la estabilidad con medidas para reducir el costo de vida

Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro del Reino Unido, horas después de que Keir Starmer presentara formalmente su renuncia al cargo. El nuevo líder laborista aseguró que su principal objetivo será recuperar la estabilidad del país y ofrecer soluciones al costo de vida.

Tras ser designado por el rey Carlos III para formar gobierno, Burnham llegó al número 10 de Downing Street, donde pronunció su primer discurso como jefe del Ejecutivo y prometió un cambio de rumbo para el país.

Promete un plan de largo plazo

El nuevo primer ministro anunció que presentará un plan a diez años para el Reino Unido, aunque adelantó que desde esta misma semana comenzará a implementar medidas para aliviar la presión económica sobre la población.

Entre las acciones mencionadas destacan reformas al sistema educativo, el impulso a la incorporación de más jóvenes al mercado laboral, un mayor apoyo a la salud mental y la construcción de más viviendas sociales.

Burnham afirmó que estas políticas buscan reducir el gasto en bienestar social de forma sostenible, respetar las normas fiscales y cumplir los compromisos internacionales del Reino Unido.

Durante su mensaje, el exalcalde del Gran Mánchester sostuvo que el país debe demostrar al mundo que puede recuperar la estabilidad y aseguró que su gobierno marcará un punto de inflexión.

También señaló que el Reino Unido tomó decisiones equivocadas durante la década de 1980, lo que provocó la desindustrialización de diversas regiones. Por ello, planteó una política más colaborativa, enfocada en resolver problemas y promover una nueva economía.

Además, anunció que una de sus primeras instrucciones será reforzar las acciones para atender a las personas que viven en situación de calle y reiteró su intención de impulsar la reindustrialización mediante compras públicas.

La salida de Starmer

Antes del relevo, Keir Starmer ofreció su último discurso como primer ministro y afirmó sentirse orgulloso de los logros alcanzados durante sus dos años al frente del gobierno.

El exmandatario sostuvo que deja un Reino Unido con una economía más fuerte, menores tiempos de espera en los servicios públicos, una reducción de la inmigración y una mayor fortaleza en materia de defensa y relaciones internacionales.