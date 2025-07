Así luce Anne Hathaway para 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Anne Hathaway compartió el primer vistazo de su regreso como Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2 a través de una publicación en redes sociales.

En la imagen, luce un elegante conjunto sastre con chaleco y pantalón de rayas verticales, botas negras de tacón y múltiples collares superpuestos, reflejando una versión más sofisticada y segura de Andy, adaptada al mundo de la moda en 2025.

ANNE HATHAWAY AS ANDY IN THE DEVIL WEARS PRADA 2 pic.twitter.com/tFdGdMQUEb