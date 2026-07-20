Andy Burnham nombra a Ed Miliband como canciller británico

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, designó a Ed Miliband como ministro de Exteriores y ratificó a Shabana Mahmood en Interior

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El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, comenzó la integración de su gabinete al nombrar a Ed Miliband como nuevo ministro de Exteriores y confirmar la permanencia de Shabana Mahmood al frente del Ministerio del Interior.

Los cambios forman parte de la reorganización del Gobierno laborista tras la salida de Keir Starmer, cuya dimisión se hizo efectiva este lunes.

Miliband asumirá la política exterior

Ed Miliband, quien lideró el Partido Laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora se desempeñaba como ministro de Energía, sustituirá a Yvette Cooper como responsable de la diplomacia británica.

Ed Miliband has been appointed as Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/z5wMq19400 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 20, 2026

Con este nombramiento, Burnham apuesta por una figura con amplia experiencia política para dirigir las relaciones internacionales del Reino Unido.

Shabana Mahmood continuará como ministra del Interior, pese a que en días recientes fue mencionada como posible candidata para encabezar el Ministerio de Economía.

Durante su gestión ha impulsado una política migratoria más estricta, con mayores requisitos para la obtención de visas y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la residencia permanente.

Más cambios en el nuevo gobierno

Los nombramientos fueron anunciados mediante videos difundidos en las redes sociales oficiales del primer ministro, donde Burnham recibió a los integrantes de su nuevo gabinete en la residencia oficial de Downing Street.

Entre las primeras designaciones también figura John Healey, exministro de Defensa, quien asumirá la cartera de Economía dentro del nuevo Ejecutivo laborista.

Burnham tomó posesión del cargo después de ser elegido líder del Partido Laborista y recibir formalmente el encargo de formar gobierno por parte del rey Carlos III.