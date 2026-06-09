Anuncia Trump represalias contra Irán tras derribo de helicóptero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno tomará represalias contra Irán después de que fuerzas iraníes derribaran un helicóptero militar estadounidense que realizaba labores de patrullaje en el estrecho de Ormuz.

Aunque el incidente no dejó víctimas, el mandatario republicano advirtió que Washington considera el ataque como una agresión que no quedará sin respuesta.

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Además, precisó que los dos pilotos que viajaban en la aeronave sobrevivieron al incidente.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, agregó.

"I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax — The White House (@WhiteHouse) June 9, 2026

Rescate frente a las costas de Omán

Horas después del anuncio presidencial, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que el helicóptero AH-64 Apache cayó cerca de las costas de Omán.

De acuerdo con el reporte militar, los dos tripulantes fueron rescatados por fuerzas estadounidenses a las 19:33 horas del este de Estados Unidos, sin que presentaran lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, utilizada diariamente para el transporte de petróleo y mercancías entre Medio Oriente y el resto del planeta.

Choques entre Irán e Israel agravan el escenario

Cabe señalar que dicha situación se desarrolla en un contexto de enfrentamientos directos entre Irán e Israel, que han intercambiado ataques durante los últimos días.

Ante la escalada militar, Trump exigió el lunes el cese inmediato de las hostilidades y pidió moderación a todas las partes involucradas, incluido el gobierno israelí, uno de los principales aliados de Washington en la región.

Por otra parte, aseguró durante la madrugada de este martes que todavía existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán.

Afirmó que las negociaciones con la República Islámica continúan y sugirió que podría lograrse un entendimiento en un plazo relativamente corto.

“Podríamos alcanzar un acuerdo en dos o tres días”, sostuvo el mandatario, quien en semanas recientes ha fijado distintos plazos para concretar una negociación con Teherán.

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