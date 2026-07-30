Trump anuncia acuerdo para desarme de grupos armados en Gaza

El mandatario calificó el entendimiento como un 'acuerdo histórico' y aseguró que representa un paso para establecer un nuevo esquema de gobierno en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se alcanzó un acuerdo que contempla el desarme de Hamás y de otros grupos armados en la Franja de Gaza, como parte de un plan que, según afirmó, busca avanzar hacia una nueva etapa de estabilidad en el territorio palestino.

El mandatario calificó el entendimiento como un "acuerdo histórico" y aseguró que representa un paso para establecer un nuevo esquema de gobierno en Gaza, acompañado por un proceso gradual de seguridad.

Desarme sería por etapas

Trump informó que el acuerdo contempla el desarme completo de Hamás y de las demás organizaciones armadas que operan en la Franja de Gaza mediante un proceso dividido en varias fases.

De acuerdo con el presidente estadounidense, una vez concluido el desarme, las fuerzas israelíes se retirarían del territorio y una Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría junto con una nueva fuerza policial palestina para mantener la seguridad.

Prevén nuevo gobierno palestino

El mandatario señaló que el acuerdo busca que Gaza quede bajo la administración de un nuevo gobierno palestino, el cual colaboraría con la denominada Junta de Paz para atender las necesidades de la población y coordinar las tareas de reconstrucción y seguridad.

Asimismo, sostuvo que el plan forma parte de la implementación de su denominado "Plan de 20 Puntos" y afirmó que pretende garantizar condiciones de seguridad tanto para la población palestina como para Israel.

Retoma propuesta sobre el futuro de Gaza

Por último, Trump reiteró su postura sobre el futuro del enclave palestino, una propuesta que había planteado anteriormente y que contempla una reorganización política y administrativa de Gaza una vez concluido el conflicto.

En ocasiones previas, el mandatario también ha expresado la posibilidad de impulsar una transformación del territorio y había sugerido el traslado de parte de la población gazatí hacia otros países de la región, una propuesta que generó diversas reacciones a nivel internacional.