Argentina despliega rescatistas tras terremotos en Venezuela

El primer grupo está conformado por 24 brigadistas, entre militares y civiles, además de cuatro perros entrenados para labores de rescate

Argentina envió este viernes un primer grupo de brigadistas, personal especializado y perros de rescate a Venezuela, como parte de la respuesta internacional ante la emergencia provocada por los terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos en el país caribeño.

El contingente argentino partió desde una base aérea en las afueras de Buenos Aires con destino a la base aérea El Libertador, ubicada en las inmediaciones de Maracay, a unas dos horas de Caracas, una de las zonas donde se concentra la logística para la atención de la emergencia.

Brigadistas y perros de rescate apoyarán búsqueda entre escombros

El primer grupo está conformado por 24 brigadistas, entre militares y civiles, incluidos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros entrenados para labores de rescate y equipo especializado para apoyar la búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La misión tiene como objetivo reforzar las tareas de localización, asistencia y atención inicial a la población afectada, especialmente en las zonas donde los sismos provocaron derrumbes parciales y totales de edificios.

El vuelo, realizado en una aeronave militar, tendrá una duración estimada de 10 horas e incluirá escalas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Manaos, Brasil, antes de llegar a territorio venezolano.

Argentina prepara más ayuda humanitaria para Venezuela

Fuentes militares argentinas adelantaron que en los próximos días está previsto el envío de un segundo avión con más personal y material de asistencia para ampliar el apoyo en las zonas afectadas.

El gobierno argentino también contempla el traslado de médicos emergentólogos, medicamentos, dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército, 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, señaló que las distintas áreas involucradas se encuentran coordinadas para brindar asistencia de manera inmediata ante la magnitud de la emergencia.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, expresó Ravier.

Sismos dejan 920 muertos y más de 3 mil heridos

La ayuda argentina se suma a la movilización de diversos países que han enviado equipos de rescate, asistencia médica y apoyo logístico a Venezuela tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia.

Los movimientos telúricos golpearon con fuerza a La Guaira, estado costero ubicado junto a Caracas, donde varios edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente. También se reportaron daños en la capital venezolana y en otras regiones del país.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra de fallecidos aumentó a 920 personas, mientras que el número de heridos contabilizados llegó a 3.360.

Ante este escenario, la presencia de brigadistas y binomios caninos resulta clave durante las primeras horas posteriores al desastre, cuando las labores de búsqueda pueden marcar la diferencia para encontrar sobrevivientes entre los escombros.