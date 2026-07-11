Con este resultado, Inglaterra se instala entre las cuatro mejores selecciones del torneo y ahora enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Suiza

Inicio / Deportes / Inglaterra elimina a Noruega y avanza a semifinales del Mundial

Inglaterra necesitó llegar hasta el tiempo extra para superar 2-1 a Noruega y asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un partido marcado por la capacidad de reacción inglesa y otra actuación decisiva de Jude Bellingham.

El mediocampista marcó los dos goles de los Tres Leones, incluido el tanto definitivo al minuto 93, para completar la remontada y alcanzar a Harry Kane con seis anotaciones en el torneo.

Schjelderup sorprende e Inglaterra responde antes del descanso

Noruega tomó la ventaja al minuto 36 mediante Andreas Schjelderup, quien aprovechó una llegada del conjunto escandinavo para superar a Jordan Pickford y poner contra las cuerdas a la selección inglesa.

La reacción llegó antes de finalizar la primera mitad. Bellingham apareció dentro del área para firmar el empate y devolverle estabilidad a un equipo que había sufrido ante la intensidad y el juego directo de los noruegos.

El jugador inglés volvió a responder en un momento decisivo, después de que su doblete en la ronda anterior ayudara a eliminar al coanfitrión México.

Noruega estuvo cerca de colocarse nuevamente al frente al minuto 56, cuando Torbjørn Heggem aprovechó un rebote posterior a un tiro de esquina y envió el balón al fondo de la portería.

Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y el gol terminó anulado por una falta previa de Erling Haaland dentro del área inglesa.

El delantero del Manchester City también dispuso de una oportunidad clara durante la primera parte, pero Pickford reaccionó para detener un cabezazo a corta distancia y mantener a Inglaterra dentro del partido.

Bellingham define el pase en el tiempo extra

El empate se mantuvo durante los 90 minutos y obligó a disputar la prórroga. Apenas al minuto 93, Bellingham volvió a aparecer para marcar el 2-1 definitivo y sellar la clasificación inglesa.

“Es cuestión de personalidad y perseverancia. Incluso cuando las cosas no estaban saliendo bien, encontramos la manera de volver a ganar. Ya sean en 90 o 120, vamos a dejarlo todo”, expresó el mediocampista después del encuentro.

El doblete confirmó su importancia dentro del equipo y lo colocó entre los máximos anotadores del torneo, en una selección inglesa que ha encontrado respuestas en los momentos de mayor presión.

Inglaterra espera rival en las semifinales

Con el triunfo, Inglaterra regresó a las semifinales mundialistas y quedó a la espera del vencedor del enfrentamiento entre Argentina y Suiza.

Los Tres Leones se encuentran a dos victorias de conquistar su segundo campeonato, después del título obtenido como anfitriones en 1966.

Noruega cerró una participación histórica al alcanzar por primera vez los cuartos de final. Haaland, quien acumulaba siete goles y había anotado en todos sus partidos anteriores, se quedó sin marcar por primera vez en el certamen y fue sustituido durante la segunda parte del tiempo extra.