Arranca cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó este lunes a China para iniciar una visita oficial que se desarrollará entre el 19 y el 20 de mayo, en un viaje considerado clave para reforzar la relación estratégica entre Moscú y Beijing.

A su llegada, el mandatario ruso fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. En el aeropuerto se desplegó un protocolo especial con guardia de honor, alfombra roja y una caravana de vehículos oficiales adornados con banderas rusas.

La visita coincide con el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambas naciones, un acuerdo que marcó el fortalecimiento de los vínculos políticos y económicos entre Rusia y China.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, uno de los principales temas que abordarán Putin y el presidente chino, Xi Jinping, será la cooperación energética, especialmente en el sector de hidrocarburos. Entre los proyectos prioritarios figura Fuerza de Siberia 2, el gasoducto destinado a conectar Siberia Occidental con territorio chino atravesando Mongolia.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Moscú mantiene “grandes expectativas” respecto a esta visita oficial. Según informó, durante el encuentro se prevé la firma de cerca de 40 acuerdos bilaterales. De ellos, 21 serán rubricados directamente en presencia de Putin y Xi Jinping, mientras que el resto se anunciará oficialmente durante las ceremonias diplomáticas.

Además, ambos líderes tienen previsto suscribir una declaración conjunta orientada a fortalecer la asociación estratégica integral entre Rusia y China, así como ampliar la cooperación política, económica y diplomática.

Asimismo, se espera la aprobación de otro documento de carácter conceptual enfocado en impulsar un modelo de “mundo multipolar” y promover un nuevo esquema de relaciones internacionales impulsado por ambas potencias.

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