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Internacional

Arranca primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia

El presidente Gustavo Petro encabezó el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar del centro de Bogotá

  • 31
  • Mayo
    2026

Más de 41 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para votar en esta primera vuelta por el próximo presidente de Colombia.

Esta jornada inició a las 8:00 hora local y concluirá a las 16:00 horas, tiempo en el que se comenzará con el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional.

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118,346 mesas de votación en 13,489 puestos, de los cuales 6,010 están en áreas urbanas y 7,479 en el área rural.

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Podrán escoger entre 11 candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

Gustavo Petro encabeza apertura de elecciones presidenciales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Junto al registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, el mandatario invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia".

"Se define el destino de cada un de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente.

Por su parte, el registrador Penagos instó a la ciudadanía a ejercer su voto para escoger a su próximo presidente.

"Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias política", manifestó el registrador Penagos.

Estas encuestas de intención de voto dan como favorito al senador Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, dichos resultados apuntan a que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

 


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