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Internacional

'Arthur' primera tormenta tropical amenaza a Texas y Louisiana

Se espera que estas fuertes lluvias provoquen diversas inundaciones, las cuales pueden poner en riesgo la vida de los habitantes

  • 17
  • Junio
    2026

La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó este miércoles cerca de la costa del Golfo de México, acompañada de lluvias intensas y amenaza de inundaciones a estados como Texas y Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que las condiciones eran propicias para que se formara una tormenta tropical de corta duración.

Arthur tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h, pero no se tiene previsto cambiar mucho de intensidad antes de desplazarse sobre la tierra.

Especialistas mencionaron que, a medida que se mueva tierra adentro, debe debilitarse y podría disiparse el miércoles por la noche o temprano el jueves, según los pronósticos.

Arthur no estaba previsto ganar mucha fuerza de viento a medida que se desplace sobre tierra; no significa que el sistema se vuelva débil.

Según el corte de las 11:30 hora local, se espera que estas fuertes lluvias provoquen diversas inundaciones, las cuales pueden poner en riesgo la vida de los habitantes de entidades como: 

  • Louisiana
  • Mississippi
  • Alabama
  • Georgia
  • Florida

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno a lo largo de la costa noroeste del Golfo durante los próximos dos días. Son posibles tornados hasta el jueves.


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