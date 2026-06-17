'Arthur' primera tormenta tropical amenaza a Texas y Louisiana

La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó este miércoles cerca de la costa del Golfo de México, acompañada de lluvias intensas y amenaza de inundaciones a estados como Texas y Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que las condiciones eran propicias para que se formara una tormenta tropical de corta duración.

Tropical Storm #Arthur Advisory 5 (10 AM CDT, Wed Jun 17): Tropical Storm Arthur Develops Near the Middle Texas Coast. Life-Threatening Flooding Expected Across Portions of the Southeastern United States. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2026

Arthur tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h, pero no se tiene previsto cambiar mucho de intensidad antes de desplazarse sobre la tierra.

Especialistas mencionaron que, a medida que se mueva tierra adentro, debe debilitarse y podría disiparse el miércoles por la noche o temprano el jueves, según los pronósticos.

Arthur no estaba previsto ganar mucha fuerza de viento a medida que se desplace sobre tierra; no significa que el sistema se vuelva débil.

Según el corte de las 11:30 hora local, se espera que estas fuertes lluvias provoquen diversas inundaciones, las cuales pueden poner en riesgo la vida de los habitantes de entidades como:

Louisiana

Mississippi

Alabama

Georgia

Florida

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno a lo largo de la costa noroeste del Golfo durante los próximos dos días. Son posibles tornados hasta el jueves.

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