Aunque se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición entre las placas sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean poco comunes

Inicio / Internacional / Asciende a 164 muertos y 971 heridos por sismos en Venezuela

Al menos 164 muertos y 971 heridos fue el resultado preliminar registrado tras los sismos sufridos este miércoles en Venezuela.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron estragos en diversas partes del país, donde el principal aeropuerto resultó dañado y cientos de edificios fueron evacuados.

Rescatistas trabajan entre los escombros con esperanza de encontrar sobrevivientes

Medios locales mostraron cómo los rescatistas utilizaron herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros donde antes había edificios.

Los residentes se mostraron aterrorizados; de la capital salieron en masa a las calles y, tras los sismos, muchas personas caminaban entre los escombros buscando a los desaparecidos entre edificios colapsados ​​y postes eléctricos caídos.

Imágenes mostraban a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, que recibían ayuda para salir de entre los escombros en el estado de La Guaira, un panorama descrito por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como una “zona de desastre” y una de las áreas más afectadas por los sismos debido al gran número de edificios colapsados.

Mencionó que las autoridades estaban trasladando equipos de rescate desde otras partes del país hacia esta comunidad, debido a que es una de las zonas que requiere más apoyo.

“Hay decenas de edificios colapsados. Se llevan a cabo labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.

Réplicas mantienen la alerta a venezolanos; duermen a la intemperie

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

Durante los sismos, la gente desalojó edificios que oscilaban en Caracas, muchos visiblemente conmocionados al ver muros derrumbados que dejaban ver los muebles desde la calle. Columnas de polvo se elevaron en dos barrios muchas veces concurridos de la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos mencionó que el primer terremoto tuvo su epicentro al oeste de Morón, a 170 kilómetros al oeste de Caracas.

Mientras que el segundo tuvo su epicentro a 16 kilómetros del suroeste de Morón.

Piden no volver a viviendas hasta revisar zonas afectadas

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a la gente a permanecer al aire libre ante el riesgo de réplicas. Es por ello que cientos de personas pasaron la noche apiñadas alrededor de parques, estacionamientos y otros espacios abiertos del centro de Caracas. Las autoridades advirtieron que no regresarán a las casas con daños estructurales.

Partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, y los terremotos dañaron.