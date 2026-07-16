El desastre también afectó a una parte importante del personal médico y de los servicios públicos de la zona, complicando la atención de pacientes

Inicio / Internacional / Asciende a casi 5,000 muertos por sismos en Venezuela

La cifra de personas fallecidas por los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4 mil 930, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de recuperación de cuerpos y atención a miles de damnificados.

El nuevo balance confirma la magnitud de una tragedia que también ha dejado 16 mil 740 personas lesionadas y cerca de 18 mil habitantes sin vivienda, principalmente en las comunidades costeras y urbanas más afectadas por los movimientos telúricos.

Balance aumenta con la recuperación de más víctimas

Las autoridades informaron que en la actualización más reciente fueron incorporados 101 fallecimientos adicionales, luego de que continuaran la recuperación y la identificación de víctimas entre los restos de edificios y viviendas colapsadas.

El número de muertos ha aumentado de manera constante durante las últimas semanas, conforme avanzan las inspecciones en estructuras destruidas y se confirman los decesos de personas que permanecían desaparecidas.

Aunque la fase principal de búsqueda de sobrevivientes ha disminuido, los cuerpos de emergencia continúan trabajando en zonas donde todavía existen reportes pendientes y estructuras inestables que dificultan el acceso.

La Guaira concentra la mayor devastación

El estado de La Guaira continúa siendo una de las regiones más afectadas, con barrios enteros destruidos, viviendas inhabitables y miles de familias obligadas a permanecer en refugios, espacios públicos y campamentos provisionales.

Los informes oficiales señalan que al menos 190 edificios colapsaron o sufrieron fallas estructurales, mientras otros 856 inmuebles presentan daños que requieren reparaciones mayores, evaluaciones técnicas o demolición.

El desastre también afectó a una parte importante del personal médico y de los servicios públicos de la zona, complicando la atención de pacientes y el restablecimiento de las actividades cotidianas.

Miles de personas permanecen sin vivienda

Las autoridades mantienen en 17 mil 907 la cifra de personas que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos debido al nivel de daño estructural.

El Gobierno venezolano ha planteado la construcción de alrededor de 25 mil viviendas para atender a las familias damnificadas, además de la rehabilitación de servicios básicos y vialidades en las comunidades afectadas.

Sin embargo, la magnitud de los daños anticipa un proceso de reconstrucción prolongado que requerirá recursos nacionales, asistencia internacional y varios años de trabajos.

Además de las pérdidas humanas y materiales, las zonas afectadas enfrentan un deterioro de las condiciones sanitarias debido al hacinamiento, la escasez de agua potable y las interrupciones en los servicios de salud.

Organizaciones humanitarias han detectado un incremento de enfermedades diarreicas, infecciones en la piel y complicaciones entre pacientes con padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

La falta de medicamentos, el daño en centros hospitalarios y las condiciones de los refugios aumentan el riesgo de nuevos problemas de salud, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Ayuda internacional se mantiene en las zonas afectadas

Miles de rescatistas venezolanos y equipos procedentes de otros países han participado en las labores de búsqueda, recuperación y asistencia humanitaria desde el inicio de la emergencia.

La Unión Europea anunció recursos adicionales para suministros médicos y operaciones de rescate, mientras organismos de Naciones Unidas, organizaciones civiles y comunidades venezolanas en el extranjero continúan enviando alimentos, agua, artículos de higiene y equipos de emergencia.

La respuesta internacional también se concentra en la atención de las familias desplazadas y en la recuperación de servicios básicos, mientras Venezuela enfrenta uno de los desastres naturales más mortíferos de su historia reciente.