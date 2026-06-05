Atacan barco pesquero turco en el Mar Negro; muere un marinero

Un barco pesquero con bandera turca fue atacado y posteriormente se hundió frente a la costa norte del Mar Negro, en un incidente que dejó un marinero muerto y otros cuatro tripulantes heridos.

La embarcación, identificada como Duru 67, fue atacada al oeste de Sebastopol, en Crimea, una zona marcada por la tensión militar desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pesquero se hunde tras ataque cerca de Crimea

De acuerdo con la Guardia Costera de Turquía, el ataque ocurrió frente a la costa norte del Mar Negro, cerca de una región considerada estratégica por su cercanía con Sebastopol, principal punto naval en Crimea.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado qué tipo de arma impactó al pesquero ni las circunstancias exactas del ataque.

La península de Crimea fue anexada por Rusia en 2014, aunque sigue siendo reconocida internacionalmente como territorio ucraniano, lo que mantiene a la zona bajo constante tensión geopolítica.

Tras el ataque, otro barco pesquero turco, identificado como Burak Kaya, rescató a cinco marineros heridos. Sin embargo, uno de ellos murió durante el trayecto de regreso a Turquía.

Una embarcación de la Guardia Costera turca, con personal médico a bordo, alcanzó al Burak Kaya a unas 115 millas náuticas al norte del puerto de Inebolu, donde las víctimas fueron trasladadas para recibir atención.

Después de un viaje de regreso de aproximadamente 15 horas, los heridos fueron llevados a un hospital en Kastamonu.

Heridos presentaban lesiones por metralla

Autoridades sanitarias turcas informaron que los sobrevivientes presentaban heridas provocadas por metralla, lo que apunta a que la embarcación pudo haber sido alcanzada por algún tipo de explosivo o proyectil.

Uno de los tripulantes fue sometido a una cirugía menor a bordo del barco de la Guardia Costera antes de llegar a puerto.

“Dos de nuestros pacientes tienen lesiones relativamente leves, y dos tienen lesiones ligeramente más graves”, explicó el director provincial de Salud, Fevzi Yavuzyılmaz.

No hay responsables identificados

Hasta ahora, ningún gobierno o grupo armado se ha atribuido el ataque contra el pesquero turco.

El incidente ocurre en una zona donde se han registrado ataques contra embarcaciones desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, principalmente contra objetivos militares, infraestructura portuaria y buques vinculados al conflicto.

En noviembre, el Gobierno de Turquía ya había condenado ataques con drones contra petroleros en el Mar Negro, al advertir que este tipo de acciones representan riesgos para la navegación, la vida humana, la propiedad y la seguridad ambiental en la región.

El ataque al Duru 67 vuelve a encender las alertas sobre la seguridad marítima en el Mar Negro, especialmente por tratarse de una embarcación civil que terminó hundida en una zona altamente militarizada.

Comentarios