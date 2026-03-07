Atacan con cohetes embajada de Estados Unidos en Irak

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada con cohetes de origen desconocido durante este sábado, en Irak.

A través de redes sociales, circularon diversos videos en los que se muestra como el sistema anti-misiles logró neutralizar la amenaza.

🇺🇸💥🇮🇶 Un video muestra la activación del sistema antimisiles C-RAM en la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad.



El incidente ocurre en medio de un ataque con drones y misiles contra la embajada y el consulado de EE. UU. en Erbil, Irak pic.twitter.com/wy0Vzn3YJl — 𝕷𝕰𝕲𝕴𝕺́𝕹 ☢️☣️ (@L3RN3R_05) March 7, 2026

De acuero con fuentes del Servicio de Seguridad de Irak señalaron que se desconoce si se cuente con un algún daño material.

Este es el primer ataque con cohetes contra el complejo estadounidense desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Irak uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por la muerte del ayatolá, Alí Jamenei, la cual calificaron como:

"un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales".

En esta semana de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, lo que afectó los demplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular.

Esta es una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

