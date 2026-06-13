Ataque de dron israelí deja dos muertos en Gaza

Un dron del Ejército de Israel mató este sábado a dos personas en el barrio de Al Amal, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, de acuerdo con información de la morgue del Hospital Nasser, que recibió los cuerpos de las víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como Mohammed Al Namrouti y Hossam Al Jabri, quienes caminaban por la calle cuando ocurrió el ataque.

Además, un niño resultó herido durante el incidente.

De acuerdo con fuentes del Hospital Nasser, el menor se encontraba en estado moderado tras el ataque.

Segundo ataque mortal del día

Este es el segundo ataque con víctimas mortales registrado este sábado en Gaza. Horas antes, otro bombardeo causó la muerte de un trabajador municipal en el campamento de Bureij, ubicado en el centro del enclave palestino.

Según el Ejército de Israel, el objetivo de esa operación era un "terrorista", término que utiliza habitualmente para referirse a personas vinculadas a organizaciones como Hamás o la Yihad Islámica.

El último boletín del Ministerio de Sanidad gazatí señala que 72 mil 993 personas han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su ofensiva en respuesta a los ataques perpetrados por milicias locales contra su territorio, en los que murieron mil 200 personas y 251 fueron secuestradas.

La misma dependencia informó que, durante el actual alto el fuego vigente desde octubre de 2025, el Ejército israelí ha causado la muerte de 983 personas en Gaza.

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